Киев не согласен продлевать транзитный контракт с РФ на один год
18:00 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не согласна продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, поскольку Киев нацелен подписать долгосрочный договор "по европейским правилам". Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в среду на брифинге по итогам заседания правительства страны.
"Украине важно получить новый долгосрочный договор, по тому, что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам. Мы также ставим себе за цель получение долгосрочного контракта, потому, что продолжать на один год по старым правилам нам просто не подходит", - сказал он.
Премьер добавил, что в этом вопросе он согласен с позицией главы компании "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, и что Киев на переговорах с РФ будет ставить себе за цель "получение максимально выгодных условий".
"Что мы далее будет делать с этой (украинской) газотранспортной системой, если только на год будет продлено выполнение действующего контракта, который, к тому же, не отвечает европейским принципам?", - добавил он в этой связи.
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