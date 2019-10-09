0
0
0
НОВОСТИ

ЕС призвал Турцию остановить военную операцию на севере Сирии

18:40 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз призывал Турцию "действовать сдержанно и остановить военную операцию, которая начинается сейчас на севере Сирии". Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в среду на сессии Европарламента в Брюсселе.

Как сообщается, новая операция Турции "Источник мира" в Сирии началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС). Об этом сообщает в среду телеканал "Си- эн-эн тюрк".

По его данным, самолеты F-16 нанесли удары в районе населенного пункта Рас-эль-Айн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 09.10.2019
Киев не согласен продлевать транзитный контракт с РФ на один год
0
80
17:32 09.10.2019
Минсельхоз повысил прогноз по сбору зерна в этом году
0
113
17:12 09.10.2019
Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить последствия военной операции в Сирии
0
160
17:00 09.10.2019
Главой Росгидромета стал Игорь Шумаков
0
151
16:32 09.10.2019
Турция начала военную операцию в Сирии
0
322
16:12 09.10.2019
На Кубке мира по регби российская сборная установила антирекорд
0
220
16:00 09.10.2019
Российское посольство в Германии проверяет, могли ли пострадать россияне в результате стрельбы в городе Галле
0
216
15:32 09.10.2019
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГИЛ в 9 субъектах РФ
0
221
15:29 09.10.2019
Москвичи оценят проект наземного метро в ходе голосования на портале "Активный гражданин"
0
224
15:12 09.10.2019
Трамп заявил, что США не следовало направлять свой контингент на Ближний Восток
0
257

Возврат к списку