ЕС призвал Турцию остановить военную операцию на севере Сирии

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз призывал Турцию "действовать сдержанно и остановить военную операцию, которая начинается сейчас на севере Сирии". Об этом заявил глава Еврокомиссии, выступая в среду на сессии Европарламента в Брюсселе.Как сообщается, новая операция Турции "Источник мира" в Сирии началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС). Об этом сообщает в среду телеканал "Си- эн-эн тюрк".

По его данным, самолеты F-16 нанесли удары в районе населенного пункта Рас-эль-Айн.

