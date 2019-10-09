ЕС призвал Турцию остановить военную операцию на севере Сирии
18:40 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как сообщается, новая операция Турции "Источник мира" в Сирии началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС). Об этом сообщает в среду телеканал "Си- эн-эн тюрк".
По его данным, самолеты F-16 нанесли удары в районе населенного пункта Рас-эль-Айн.
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