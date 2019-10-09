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НОВОСТИ

Париж, Лондон и Берлин намерены созвать Совбез ООН из-за операции Турции в Сирии - СМИ

20:00 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция, Германия и Великобритания осуждают военную операцию Турции в Сирии и намерены созвать заседание Совета Безопасности ООН по данному вопросу. Об этом в среду заявила государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален.

"Франция, Германия и Великобритания завершают [составление] совместного заявления, в котором будет предельно понятно указано, что мы решительно осуждаем то, о чем сообщается [относительно операции ВС Турции на севере Сирии], - приводит ее слова агентство Франс Пресс (АФП). - Мы намерены созвать Совет Безопасности ООН".

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