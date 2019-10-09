У 12 млн россиян нет доступа к центральному водоснабжению

20:40 Источник: Эхо Москвы

Более 12 миллионов россиян не имеют доступа к центральному водоснабжению. Как утверждают в Счетной палате, в более чем 80 субъектах Российской Федерации 11 миллионов человек не обеспечены качественной водой.

При этом в России действует федеральный проект, согласно которому до 91% населения к 2024 году должны жить с централизованным водоснабжением. Эхо Москвы