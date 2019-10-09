У 12 млн россиян нет доступа к центральному водоснабжению
20:40 09.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Более 12 миллионов россиян не имеют доступа к центральному водоснабжению. Как утверждают в Счетной палате, в более чем 80 субъектах Российской Федерации 11 миллионов человек не обеспечены качественной водой.
При этом в России действует федеральный проект, согласно которому до 91% населения к 2024 году должны жить с централизованным водоснабжением. Эхо Москвы
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