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Испанский приор заверил, что не разрешает доступ к базилике, где похоронен Франко - СМИ

22:00 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Настоятель аббатства монументального комплекса "Долина павших" заверил, что не разрешает доступ к базилике, чтобы реализовать эксгумацию останков испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Об этом сообщила в среду газета А-бэ-сэ.

По ее информации, приор уведомил об этом правительство страны, которое обещает перенести останки на кладбище в Эль- Пардо до конца текущего месяца. Как считает настоятель, данное решение нарушает религиозную свободу, поскольку речь идет о "священном месте".

В среду Верховный суд (ВС) Испании, который ранее уже не стал возражать против эксгумации, выпустил новое постановление. В документе ВС отклонил запрос внуков Франко, попросивших разъяснение приговора. "Приговор ясен", - отмечается в вердикте.

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