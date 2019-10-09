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Памфилова рассказала о попытках утопить выборы в дезинформации и клевете

22:40 09.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Памфилова: выборы-2019 года в РФ пытались утопить в дезинформации и клевете. Большая часть нарушений на сентябрьских выборах не подтвердилась.

По данным соцопросов, более половины россиян считают, что выборы прошли честно и более половины опрошенных удовлетворил результат. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным

Также она отметила, что «были попытки недоброжелателей — и внешних, и внутренних — утопить эти выборы в волне дезинформации, клеветы и разного рода провокаций. Мы это все научились выявлять, сейчас вместе с наблюдательским сообществом чётко ставим на место тех, кто занимается фабрикацией этих якобы фальсификаций». В частности, по ее словам, тщательно проверяются все сообщения в интернете и СМИ, на разного рода картах нарушений и так далее.  Говорит Москва

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