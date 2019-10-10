Турция заявила о масштабном нанесении ударов по объектам в Сирии
07:10 10.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Турции в первые часы новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии нанесли удары по 181 "объекту террористов". Об этом сообщило в четверг Министерство национальной обороны Турции.
"В рамках операции "Источник мира" к востоку от [реки] Евфрат ВВС и другая боевая техника нанесли удары по 181 объекту террористических организаций", - отмечается в коммюнике.
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