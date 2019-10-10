Трамп об американском ВПК: Им нравятся военные действия. Они зарабатывают большие деньги, когда воюют...

07:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский военно-промышленный комплекс заинтересован в сохранении вооруженных конфликтов с участием США за рубежом, однако нынешняя вашингтонская администрация настроена на их завершение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя в среду с журналистами в Белом доме.

"Если мы будем действовать на основе теории, которой придерживаются некоторые в Вашингтоне, прекрасно живущие с военно-промышленным комплексом... Военно-промышленный комплекс... Взгляните на [34-го президента США Дуайта] Эйзенхауэра. Он во всем разобрался много лет назад. Они (представители ВПК - прим. ТАСС) обладают огромной мощью. Им нравятся военные действия. Они зарабатывают большие деньги, когда воюют. Однако пришло время вернуть наших солдат домой", - сказал Трамп.