0
0
42
НОВОСТИ

Иран отпустил задержанную ранее гражданку России

07:26 10.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана приняли решение отпустить задержанную ранее российскую гражданку Юлию Юзик, она вылетела в Москву. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Тегеране, опубликованном в четверг.

"В результате совместных усилий МИД России и российского посольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик, - говорится в сообщении. - Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:15 10.10.2019
Чтобы сократить расходы, россияне экономят на отдыхе и здоровье - опрос
0
25
08:00 10.10.2019
Первая в мире клонированная корова умерла, прожив 21 год
0
49
07:55 10.10.2019
Дождь и сильные порывы ветра прогнозируют синоптики в Москве в четверг
0
56
07:45 10.10.2019
Очередной раунд торговых переговоров Китая и США, похоже, провалился
0
71
07:18 10.10.2019
Трамп об американском ВПК: Им нравятся военные действия. Они зарабатывают большие деньги, когда воюют...
0
129
07:10 10.10.2019
Турция заявила о масштабном нанесении ударов по объектам в Сирии
0
142
07:06 10.10.2019
Американские сенаторы предлагают ввести масштабные санкции против турецких руководителей
0
133
07:01 10.10.2019
Глава Минообороны России собирается с визитом в Северную Корею и Китай - СМИ
0
148
22:40 09.10.2019
Памфилова рассказала о попытках утопить выборы в дезинформации и клевете
0
493
22:00 09.10.2019
Испанский приор заверил, что не разрешает доступ к базилике, где похоронен Франко - СМИ
0
520

Возврат к списку