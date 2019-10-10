Очередной раунд торговых переговоров Китая и США, похоже, провалился
07:45 10.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители Китая и США на уровне заместителей главных переговорщиков не смогли достичь прогресса по ключевым вопросам торговых переговоров. Об этом в четверг сообщила газета "Саут Чайна морнинг пост" со ссылкой на источники.
По ее данным, китайская делегация во главе с вице- премьером Госсовета КНР Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон уже в четверг после первого дня переговоров, хотя изначально планировалось, что консультации продлятся два дня, и он уедет в пятницу.
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