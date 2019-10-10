Первая в мире клонированная корова умерла, прожив 21 год

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корова по кличке Кага из первой в мире пары близнецов, появившихся на свет в результате клонирования, умерла в заповеднике в японской префектуре Исикава от старости. Об этом сообщило в четверг агентство Киодо.

На момент смерти ей возраст составлял 21 год и три месяца. В течение последних недель ей было сложно самостоятельно передвигаться, и ветеринары давали ей различные питательные вещества и противовоспалительные препараты.

Ее сестра-близнец по кличке Ното умерла в прошлом году также по естественным причинам.