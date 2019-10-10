Первая в мире клонированная корова умерла, прожив 21 год
08:00 10.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корова по кличке Кага из первой в мире пары близнецов, появившихся на свет в результате клонирования, умерла в заповеднике в японской префектуре Исикава от старости. Об этом сообщило в четверг агентство Киодо.
На момент смерти ей возраст составлял 21 год и три месяца. В течение последних недель ей было сложно самостоятельно передвигаться, и ветеринары давали ей различные питательные вещества и противовоспалительные препараты.
Ее сестра-близнец по кличке Ното умерла в прошлом году также по естественным причинам.
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