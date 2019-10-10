Чтобы сократить расходы, россияне экономят на отдыхе и здоровье - опрос
08:15 10.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 46% опрошенных аналитическим центром НАФИ россиян отказываются от отпусков из-за нехватки денег, 29% экономят на посещении театров и кино, 27% - на лечении. Результаты опроса имеются в распоряжении ТАСС.
"Из-за нехватки денег россияне чаще экономили на отдыхе: об этом сказали 46% опрошенных", - говорится в исследовании. Согласно результатам опроса, больше четверти респондентов (29%) отказываются ради экономии от посещения театров и кино, 27% экономят на лечении и здоровье. При этом доля тех, кто экономит на медицине, выросла с 2015 года на 5%.
Также каждый четвертый (24%) готов отказаться от поездок к родственникам и друзьям, каждый пятый (21%) - от покупки необходимой одежды и обуви, 18% готовы отказаться от действительно необходимых семье предметов домашнего обихода.
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