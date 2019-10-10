Китайская газета посоветовала Помпео самому съездить в Синьцзян-Уйгурский автономный район
09:05 10.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайская газета посоветовала в четверг госсекретарю США Майклу Помпео самому съездить в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР и оценить обстановку, прежде чем делать заявления о "нарушении прав человека" в этом регионе.
"Возможно, главе американской дипломатии следует поехать в Синьцзян и собственными глазами посмотреть на ситуацию там", - пишет пекинская "Чайна дейли", комментируя слова Помпео в интервью телеканалу Пи-би-эс о том, что США продолжат поднимать вопросы "нарушения прав человека" в Китае в связи с ситуацией в СУАР.
"Разрушение уйгурской идентичности... это то, о чем мы продолжим громко говорить. Надеемся, что Китай изменит свое поведение, - заявил Помпео. - Это не только существенное нарушение прав человека. Не думаю, что в интересах Китая продолжать эту линию". "Мы делаем все, чтобы остановить этот курс, ввели санкции против 28 организаций", - сказал он.
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