0
0
96
НОВОСТИ

Китайская газета посоветовала Помпео самому съездить в Синьцзян-Уйгурский автономный район

09:05 10.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская газета посоветовала в четверг госсекретарю США Майклу Помпео самому съездить в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР и оценить обстановку, прежде чем делать заявления о "нарушении прав человека" в этом регионе.

"Возможно, главе американской дипломатии следует поехать в Синьцзян и собственными глазами посмотреть на ситуацию там", - пишет пекинская "Чайна дейли", комментируя слова Помпео в интервью телеканалу Пи-би-эс о том, что США продолжат поднимать вопросы "нарушения прав человека" в Китае в связи с ситуацией в СУАР.

"Разрушение уйгурской идентичности... это то, о чем мы продолжим громко говорить. Надеемся, что Китай изменит свое поведение, - заявил Помпео. - Это не только существенное нарушение прав человека. Не думаю, что в интересах Китая продолжать эту линию". "Мы делаем все, чтобы остановить этот курс, ввели санкции против 28 организаций", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 10.10.2019
Родителей курящих детей предложили штрафовать
0
52
09:20 10.10.2019
В Таганроге сотрудницу детсада уволили за разъяснение сказки "Конек-горбунок"
0
76
09:00 10.10.2019
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
0
99
08:15 10.10.2019
Чтобы сократить расходы, россияне экономят на отдыхе и здоровье - опрос
0
170
08:00 10.10.2019
Первая в мире клонированная корова умерла, прожив 21 год
0
166
07:55 10.10.2019
Дождь и сильные порывы ветра прогнозируют синоптики в Москве в четверг
0
178
07:45 10.10.2019
Очередной раунд торговых переговоров Китая и США, похоже, провалился
0
200
07:26 10.10.2019
Иран отпустил задержанную ранее гражданку России
0
190
07:18 10.10.2019
Трамп об американском ВПК: Им нравятся военные действия. Они зарабатывают большие деньги, когда воюют...
0
221
07:10 10.10.2019
Турция заявила о масштабном нанесении ударов по объектам в Сирии
0
210

Возврат к списку