Китайская газета посоветовала Помпео самому съездить в Синьцзян-Уйгурский автономный район

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская газета посоветовала в четверг госсекретарю США Майклу Помпео самому съездить в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР и оценить обстановку, прежде чем делать заявления о "нарушении прав человека" в этом регионе.

"Возможно, главе американской дипломатии следует поехать в Синьцзян и собственными глазами посмотреть на ситуацию там", - пишет пекинская "Чайна дейли", комментируя слова Помпео в интервью телеканалу Пи-би-эс о том, что США продолжат поднимать вопросы "нарушения прав человека" в Китае в связи с ситуацией в СУАР.



"Разрушение уйгурской идентичности... это то, о чем мы продолжим громко говорить. Надеемся, что Китай изменит свое поведение, - заявил Помпео. - Это не только существенное нарушение прав человека. Не думаю, что в интересах Китая продолжать эту линию". "Мы делаем все, чтобы остановить этот курс, ввели санкции против 28 организаций", - сказал он.

