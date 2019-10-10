Родителей курящих детей предложили штрафовать

09:32 Источник: Известия

Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность. Как выяснили «Известия», в правительстве обсуждают административное наказание — то есть речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток. Норма может быть закреплена в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года. В России курят около 10% подростков, но идея пока не нашла поддержки у экспертов: для решения проблемы они предлагают сначала поднять цены на сигареты и сделать доступнее «правильный» досуг.

Идея внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норму «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними» зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, прошедшего 23 сентября. Документ, с которым ознакомились «Известия», подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, возглавляющий комиссию. Как следует из протокола, Роспотребнадзору поручено направить такое обращение в Минюст, однако в министерстве «Известиям» заявили, что инициатива в ведомство еще не поступала.