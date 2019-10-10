0
0
54
НОВОСТИ

Родителей курящих детей предложили штрафовать

09:32 10.10.2019 Источник: Известия

Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность. Как выяснили «Известия», в правительстве обсуждают административное наказание — то есть речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток. Норма может быть закреплена в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года. В России курят около 10% подростков, но идея пока не нашла поддержки у экспертов: для решения проблемы они предлагают сначала поднять цены на сигареты и сделать доступнее «правильный» досуг.

Идея внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норму «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними» зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, прошедшего 23 сентября. Документ, с которым ознакомились «Известия», подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, возглавляющий комиссию. Как следует из протокола, Роспотребнадзору поручено направить такое обращение в Минюст, однако в министерстве «Известиям» заявили, что инициатива в ведомство еще не поступала.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 10.10.2019
В Таганроге сотрудницу детсада уволили за разъяснение сказки "Конек-горбунок"
0
76
09:05 10.10.2019
Китайская газета посоветовала Помпео самому съездить в Синьцзян-Уйгурский автономный район
0
93
09:00 10.10.2019
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
0
99
08:15 10.10.2019
Чтобы сократить расходы, россияне экономят на отдыхе и здоровье - опрос
0
170
08:00 10.10.2019
Первая в мире клонированная корова умерла, прожив 21 год
0
166
07:55 10.10.2019
Дождь и сильные порывы ветра прогнозируют синоптики в Москве в четверг
0
178
07:45 10.10.2019
Очередной раунд торговых переговоров Китая и США, похоже, провалился
0
200
07:26 10.10.2019
Иран отпустил задержанную ранее гражданку России
0
190
07:18 10.10.2019
Трамп об американском ВПК: Им нравятся военные действия. Они зарабатывают большие деньги, когда воюют...
0
221
07:10 10.10.2019
Турция заявила о масштабном нанесении ударов по объектам в Сирии
0
210

Возврат к списку