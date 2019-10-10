Дефицит медиков хотят восполнить за счет мигрантов
10:00 10.10.2019 Источник: Известия
Кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4%. Это следует из данных Минтруда и Минздрава. На биржах труда зарегистрировано около 1 тыс. медиков, в то время как потребность в специалистах в разы больше: дефицит одних только онкологов составляет 4 тыс. человек. Для решения проблемы ведомства готовы привлечь иностранную рабочую силу — медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. Замещение вакантных мест мигрантами поможет хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
В России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей. По данным Минздрава, только поликлиники испытывают дефицит более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер и других представителей среднего персонала.
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