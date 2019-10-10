Дефицит медиков хотят восполнить за счет мигрантов

10:00 Источник: Известия

На прошлой неделе Минтруд выставил на общественное обсуждение проект приказа о списке профессий, обладателям которых предоставят упрощенный порядок получения российского гражданства. По просьбе региональных властей этот перечень был дополнен врачами и фельдшерами скорой помощи.Кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4%. Это следует из данных Минтруда и Минздрава. На биржах труда зарегистрировано около 1 тыс. медиков, в то время как потребность в специалистах в разы больше: дефицит одних только онкологов составляет 4 тыс. человек. Для решения проблемы ведомства готовы привлечь иностранную рабочую силу — медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. Замещение вакантных мест мигрантами поможет хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

В России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей. По данным Минздрава, только поликлиники испытывают дефицит более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер и других представителей среднего персонала.