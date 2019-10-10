В Ростехнадзоре рассказали о выявлении миллиона нарушений в год

10:05 Источник: Lenta.ru

В год Ростехнадзор выявляет во время проверок промышленных предприятий примерно один миллион нарушений. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По результатам проверок, как отметили в ведомстве, в среднем, в двух тысячах случаях деятельность на производственных участках приостанавливается. «Этот показатель за последние три-четыре года почти не меняется», — завили в Ростехнадзоре. В ведомстве пояснили, что требование о приостановке работы выносится только в случае, если инспекторы выявляют нарушения, непосредственно угрожающие жизни и здоровью граждан. «То есть речь идет о предаварийных ситуациях, таким образом, каждый год мы предотвращаем большое количество происшествий с потенциально смертельными исходами», — подчеркнули в Ростехнадзоре.



По данным Ростехнадзора, в период с 2015 по 2018 годы ежегодное количество аварий на опасных производственных объектах (ОПО) было снижено более чем в 2,5 раза, а число случаев смертельного травматизма на ОПО — почти в три раза. «Спасены сотни жизней. Десятки тысяч работников предприятий избежали получения увечий в результате аварий», — заявили в ведомстве.

