Минюст предлагает ужесточить ответственность за неуплату алиментов
10:20 10.10.2019 Источник: РБК
Министерство юстиции подготовило законопроект, которым намерено ужесточить ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет об изменениях в ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Ответственность за неуплату алиментов наступает, если это деяние было совершено неоднократно.
Сейчас в возбуждении такого дела могут отказать, если должник изредка, не регулярно, но все же проводит «несущественные выплаты». При этом их размер ниже того, который установлен решением суда по выплате алиментов или другими документами, говорится в сообщении Минюста.
Законопроект, который будет внесен, должен исключить «такую возможность уклонения от уголовной ответственности». РБК
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