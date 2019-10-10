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Аэропорт Екатеринбурга временно закрыт из-за аварийной посадки самолета

10:32 10.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт Екатеринбурга Кольцово закрыт до 11:30 мск из-за аварийной посадки военного самолета Ан-12, сообщила пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии".

"В связи с закрытием аэропорта Кольцово до 08:30 (UTC) задерживаются рейсы Екатеринбург-Москва и Екатеринбург - Ереван. Рейс Сочи-Екатеринбург произведет посадку на запасном аэродроме", - говорится в сообщении перевозчика.

В Кольцово подтвердили нештатную посадку Ан-12.

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