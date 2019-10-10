Дания вводит контроль на границе со Швецией - радио
11:20 10.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пограничный контроль для людей, приезжающих из Швеции в Данию, будет введен Копенгагеном. Это одно из предложений в "пакете мер по повышению безопасности", которое правительство представит в четверг, сообщает Датское радио со ссылкой на Министерство юстиции.
Инспекция на границе будет поэтапно вводиться с середины ноября. Еврокомиссия и правительство Швеции уже проинформированы об этом временном контроле.
Датское правительство также предлагает создать новую структуру полицейского сотрудничества в борьбе с организованной трансграничной преступностью в регионе Эресунн. Меры станут следствием ряда преступлений последнего времени, в которых подозреваются жители Швеции.
Среди других мер "пакета безопасности", предлагаемых правительством Дании, - выделение средств на 300 новых камер наблюдения, которые стражи порядка смогут по собственной инициативе устанавливать в любой точке страны. Муниципалитетам также будет предоставлено право на размещение камер в общественных местах, не запрашивая разрешения полиции.
Взрывы в общественных местах теперь будут рассматриваться как нападение на государство. Максимальный срок наказания за этот вид преступлений предлагается увеличить до 18 лет лишения свободы.
НОВОСТИ
- 11:18 10.10.2019
- В "Активном гражданине" открыто голосование по строительству БКЛ метро
- 11:05 10.10.2019
- Курды сообщили об уничтожении четырех турецких танков в сирийском Телль-Абъяде
- 11:00 10.10.2019
- Савченко заявила, что Порошенко "проиграл" страну
- 10:32 10.10.2019
- Аэропорт Екатеринбурга временно закрыт из-за аварийной посадки самолета
- 10:20 10.10.2019
- Минюст предлагает ужесточить ответственность за неуплату алиментов
- 10:05 10.10.2019
- В Ростехнадзоре рассказали о выявлении миллиона нарушений в год
- 10:00 10.10.2019
- Дефицит медиков хотят восполнить за счет мигрантов
- 09:32 10.10.2019
- Родителей курящих детей предложили штрафовать
- 09:20 10.10.2019
- В Таганроге сотрудницу детсада уволили за разъяснение сказки "Конек-горбунок"
- 09:05 10.10.2019
- Китайская газета посоветовала Помпео самому съездить в Синьцзян-Уйгурский автономный район
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать