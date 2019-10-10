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Дания вводит контроль на границе со Швецией - радио

11:20 10.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничный контроль для людей, приезжающих из Швеции в Данию, будет введен Копенгагеном. Это одно из предложений в "пакете мер по повышению безопасности", которое правительство представит в четверг, сообщает Датское радио со ссылкой на Министерство юстиции.

Инспекция на границе будет поэтапно вводиться с середины ноября. Еврокомиссия и правительство Швеции уже проинформированы об этом временном контроле.

Датское правительство также предлагает создать новую структуру полицейского сотрудничества в борьбе с организованной трансграничной преступностью в регионе Эресунн. Меры станут следствием ряда преступлений последнего времени, в которых подозреваются жители Швеции.

Среди других мер "пакета безопасности", предлагаемых правительством Дании, - выделение средств на 300 новых камер наблюдения, которые стражи порядка смогут по собственной инициативе устанавливать в любой точке страны. Муниципалитетам также будет предоставлено право на размещение камер в общественных местах, не запрашивая разрешения полиции.

Взрывы в общественных местах теперь будут рассматриваться как нападение на государство. Максимальный срок наказания за этот вид преступлений предлагается увеличить до 18 лет лишения свободы.

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