Суд в Мурманской области отправил в колонию двух кубинцев за попытку нелегально пересечь границу
11:32 10.10.2019 Источник: Интерфакс
Печенгский районный суд Мурманской области вынес обвинительный приговор двум гражданам Кубы по делу о попытке незаконного пересечения российско-норвежской границы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в четверг.
Кубинцы признаны виновными по ч.3 ст.30 ч.3 ст.322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору без действительных документов на право выезда из РФ и без надлежащего разрешения).
Как установил суд, 4 июля текущего года кубинцы "в поисках лучших условий для жизни" пешком прошли участок рубежа инженерно-технических сооружений пограничной службы в приграничном участке Печенгского района, однако попасть в другое государство не смогли, поскольку их задержали пограничники.
Решением суда иностранцы приговорены к шести месяцам в колонии общего режима каждый.
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