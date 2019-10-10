Суд в Мурманской области отправил в колонию двух кубинцев за попытку нелегально пересечь границу

11:32 Источник: Интерфакс

Печенгский районный суд Мурманской области вынес обвинительный приговор двум гражданам Кубы по делу о попытке незаконного пересечения российско-норвежской границы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в четверг.

Кубинцы признаны виновными по ч.3 ст.30 ч.3 ст.322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору без действительных документов на право выезда из РФ и без надлежащего разрешения).



Как установил суд, 4 июля текущего года кубинцы "в поисках лучших условий для жизни" пешком прошли участок рубежа инженерно-технических сооружений пограничной службы в приграничном участке Печенгского района, однако попасть в другое государство не смогли, поскольку их задержали пограничники.



Решением суда иностранцы приговорены к шести месяцам в колонии общего режима каждый.

