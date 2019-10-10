В "Активном гражданине" открыто голосование по строительству БКЛ метро
11:18 10.10.2019
Жители Москвы могут высказать свое мнение по поводу развития в столице Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Для этого на городском портале онлайн-опросов «Активный гражданин» (АГ) открыто специальное голосование. Напомним, длина Большой кольцевой составит 70 км, она объединит 31 новую станцию. Первый участок БКЛ из пяти станций уже был открыт в 2018 году.
Участникам опроса АГ предлагается ответить на несколько вопросов. В первую очередь – сообщить о том, поддерживают ли они строительство. Затем – указать, какими видами транспорта пользуется участник голосования – личным автомобилем (каршерингом), такси, наземным общественным транспортом, метро (в том числе электрички и поезда Московского центрального кольца). Потом нужно указать, планирует ли горожанин использовать Большую кольцевую линию и как часто он бывает в районах, где строится станции новой ветки.
Отметим, что БКЛ должна стать наиболее протяженной линией метрополитена в мире, сейчас идут строительные работы на всех ее участках.
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