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НОВОСТИ

Москвичи оценят новый стандарт поликлиник на "Активном гражданине"

11:51 10.10.2019

Москвичи могут высказать свое мнение по поводу того, как должны развиваться столичные поликлиники в ходе специального опроса на портале «Активный гражданин». В отличие от большинства опросов, которые проводятся на этом городском ресурсе, при голосовании о будущем амбулаторий пользователям предстоит ответить всего на один вопрос – поддерживают ли они проект модернизации или нет. При этом есть вариант «поддерживаю и прошу учесть мои предложения», в рамках которого можно добавить свои инициативы. Их затем планируется использовать в ходе совершенствования поликлинического звена столичной системы здравоохранения.

Сейчас амбулатории мегаполиса переходят на новые «Московский стандарт поликлиники», который позволяет сделать медицинское обслуживание более комфортным для пациентов. Здания поликлиник модернизируются, совершенствуется их техническое оснащение, а так же внедряются цифровые технологии, которые позволяют повышать качество исследований и скорость обслуживания.

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