Зеленский за непосредственную встречу с Путиным, однако это пока не обсуждается
12:00 10.10.2019 Источник: Интерфакс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для прекращения войны на востоке Украины, однако ее перспектива сейчас не обсуждается.
"Встречаться мы можем только в двух форматах: нормандский формат и встреча моя прямая с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против... Эта встреча должна быть, если мы хотим завершения войны", - сказал Зеленский журналистам в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.
НОВОСТИ
- 12:32 10.10.2019
- Доля граждан старше 65 лет увеличится к 2050 году почти до 25% населения РФ - Дроздов
- 12:20 10.10.2019
- Белоруссия оценивает потери в 2020 году от налогового маневра в РФ в $400 млн
- 12:05 10.10.2019
- Турция захватила обозначенные цели в ходе операции в Сирии - Минобороны республики
- 11:51 10.10.2019
- Москвичи оценят новый стандарт поликлиник на "Активном гражданине"
- 11:32 10.10.2019
- Суд в Мурманской области отправил в колонию двух кубинцев за попытку нелегально пересечь границу
- 11:20 10.10.2019
- Дания вводит контроль на границе со Швецией - радио
- 11:18 10.10.2019
- В "Активном гражданине" открыто голосование по строительству БКЛ метро
- 11:05 10.10.2019
- Курды сообщили об уничтожении четырех турецких танков в сирийском Телль-Абъяде
- 11:00 10.10.2019
- Савченко заявила, что Порошенко "проиграл" страну
- 10:32 10.10.2019
- Аэропорт Екатеринбурга временно закрыт из-за аварийной посадки самолета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать