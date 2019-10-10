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НОВОСТИ

Зеленский за непосредственную встречу с Путиным, однако это пока не обсуждается

12:00 10.10.2019 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для прекращения войны на востоке Украины, однако ее перспектива сейчас не обсуждается.

"Встречаться мы можем только в двух форматах: нормандский формат и встреча моя прямая с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против... Эта встреча должна быть, если мы хотим завершения войны", - сказал Зеленский журналистам в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

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