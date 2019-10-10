Турция захватила обозначенные цели в ходе операции в Сирии - Минобороны республики

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Турции захватили обозначенные цели в ходе новой трансграничной операции "Источник мира" в соседней Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении оборонного ведомства страны.

"Операция "Источник мира" успешно продолжалась в течение ночи и проводилась как с воздуха, так и на суше. Были захвачены обозначенные цели. Операция успешно продолжается в соответствии с [нашими] планами", - отмечается в коммюнике.

