Турция захватила обозначенные цели в ходе операции в Сирии - Минобороны республики
12:05 10.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Турции захватили обозначенные цели в ходе новой трансграничной операции "Источник мира" в соседней Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении оборонного ведомства страны.
"Операция "Источник мира" успешно продолжалась в течение ночи и проводилась как с воздуха, так и на суше. Были захвачены обозначенные цели. Операция успешно продолжается в соответствии с [нашими] планами", - отмечается в коммюнике.
Новости
- 12:32 10.10.2019
- Доля граждан старше 65 лет увеличится к 2050 году почти до 25% населения РФ - Дроздов
- 12:20 10.10.2019
- Белоруссия оценивает потери в 2020 году от налогового маневра в РФ в $400 млн
- 12:00 10.10.2019
- Зеленский за непосредственную встречу с Путиным, однако это пока не обсуждается
- 11:51 10.10.2019
- Москвичи оценят новый стандарт поликлиник на "Активном гражданине"
- 11:32 10.10.2019
- Суд в Мурманской области отправил в колонию двух кубинцев за попытку нелегально пересечь границу
- 11:20 10.10.2019
- Дания вводит контроль на границе со Швецией - радио
- 11:18 10.10.2019
- В "Активном гражданине" открыто голосование по строительству БКЛ метро
- 11:05 10.10.2019
- Курды сообщили об уничтожении четырех турецких танков в сирийском Телль-Абъяде
- 11:00 10.10.2019
- Савченко заявила, что Порошенко "проиграл" страну
- 10:32 10.10.2019
- Аэропорт Екатеринбурга временно закрыт из-за аварийной посадки самолета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать