Белоруссия оценивает потери в 2020 году от налогового маневра в РФ в $400 млн

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Белоруссии в 2020 году от налогового маневра в нефтяной сфере РФ составят 400 млн долларов, сообщил журналистам министр финансов республики Максим Ермолович.

"С учетом потерь от налогового маневра в 2019 году эта цифра составит 800 млн долларов. Это суммарная цифра", - сказал он.



