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Доля граждан старше 65 лет увеличится к 2050 году почти до 25% населения РФ - Дроздов

12:32 10.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля граждан старше 65 лет увеличится почти на 10 п. п. к 2050 году и составит почти четверть населения страны, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

"По данным Мирового банка, по данным нашего Росстата, в России у нас граждан старше 65-летнего возраста в 2017 году было 14,2% [от всего населения]. А к 2050 году их доля возрастает еще на 10 процентных пунктов, то есть, 24,2% будет у нас людей старше 65-летнего возраста", - сказал он на VII национальной конференции "Общество для всех возрастов".

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