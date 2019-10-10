Девять человек пострадали при взрыве на территории аэропорта близ австрийского Линца

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девять человек пострадали в результате взрыва на станции по переработке мусора на территории аэропорта в городе Хёршинг (земля Верхняя Австрия) близ Линца. Об этом сообщила в четверг газета "Кронен цайтунг".