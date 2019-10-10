Девять человек пострадали при взрыве на территории аэропорта близ австрийского Линца
13:00 10.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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