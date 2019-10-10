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НОВОСТИ

В Сингапуре полностью запретят рекламу сладких напитков

13:20 10.10.2019 Источник: Эхо Москвы

В Сингапуре впервые в мире полностью запретят рекламу сладких напитков. Кроме того, на всех упаковках появятся предупреждения о наносимом ими вреде здоровью. Предположительно, запрет вступит в силу в будущем году. Производителям предоставят от одного года до четырёх лет для выполнения новых требований.  Эхо Москвы

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