Европарламент требует принять эффективные меры против российской пропаганды

13:32 Источник: Интерфакс

Европейский парламент (ЕП) называл особо опасным характер российской пропаганды и призвал исполнительные органы ЕС разработать эффективную и детальную стратегию противодействия российским стратегиям дезинформации.

В принятой в четверг резолюции "Об иностранном вмешательстве в национальные и европейские демократические процессы" ЕП отмечает, что число случаев дезинформации, приписанных российским источникам и задокументированных целевой группой по стратегическим коммуникациям "Восток" за год более чем удвоилось. С января 2019 года их зафиксировано 998, по сравнению с 434 за такой же период 2018 года.



Европарламент "призывает преобразовать целевую группу ЕС по стратегическим коммуникациям "Восток" в постоянную структуру в рамках Европейской внешнеполитической службы со значительно более высоким уровнем финансирования и укомплектования штатов, чем ранее".

