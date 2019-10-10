В НАТО следят за военным сближением России и Китая - советник альянса

14:00 Источник: Эхо Москвы

В НАТО следят за военным сближением России и Китая. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» старший советник НАТО по России и Балканам Роберт Пшель.



«Конечно, мы наблюдаем. Как всегда в НАТО, мы остаемся привязанными к определенным принципам. Один из ключевых принципов, что у каждой страны, большой или маленькой, есть право дружить с кем она захочет и проводить военное сотрудничество. Не нам выносить оценку этого права. То, что мы хотели бы видеть и чего стараемся сами придерживаться, чтобы была прозрачность. Это касается всех стран», — сказал он.

Ранее президент Владимир Путин подтвердил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении. Об этом президент заявил на сессии дискуссионного клуба «Валдай». Как полагают эксперты, о развертывании единой системы с общим командованием речи пока не идет.