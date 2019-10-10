0
0
53
НОВОСТИ

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

14:05 10.10.2019 Источник: Lenta.ru

Шведская академия объявила лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018-й и 2019 год. Трансляция церемонии проводилась в четверг, 10 октября, на сайте учреждения.

Призером 2018 года стала польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, автор фантастического романа 2007 года «Бегуны».

Премию за 2019 год получил австрийский писатель и драматург Петер Хандке. Он, в частности, работал над фильмами режиссера Вима Вендерса «Небо над Берлином», «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым», «Ложное движение» и «Прекрасные дни в Аранхуэсе».

В прошлом году присуждение награды не состоялось из-за секс-скандала. Фотографа Жан-Клода Арно, супруга члена Шведской академии Катарины Фростенсон, обвинили в домогательствах 18 женщин — тот якобы пользовался своим положением и склонял их к сексу. Позже его признали виновным в изнасилованиях и посадили в тюрьму на 2,5 года.

В 2017 году Нобелевскую премию по литературе присудили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:20 10.10.2019
Жириновский подверг критике массовое строительство храмов - СМИ
0
37
14:00 10.10.2019
В НАТО следят за военным сближением России и Китая - советник альянса
0
72
13:32 10.10.2019
Европарламент требует принять эффективные меры против российской пропаганды
0
115
13:20 10.10.2019
В Сингапуре полностью запретят рекламу сладких напитков
0
126
13:05 10.10.2019
Освобожденная Ираном российская журналистка Юлия Юзик утверждает, что поводом ее задержания стала фамилия
0
164
13:00 10.10.2019
Девять человек пострадали при взрыве на территории аэропорта близ австрийского Линца
0
155
12:32 10.10.2019
Доля граждан старше 65 лет увеличится к 2050 году почти до 25% населения РФ - Дроздов
0
180
12:20 10.10.2019
Белоруссия оценивает потери в 2020 году от налогового маневра в РФ в $400 млн
0
188
12:05 10.10.2019
Турция захватила обозначенные цели в ходе операции в Сирии - Минобороны республики
0
199
12:00 10.10.2019
Зеленский за непосредственную встречу с Путиным, однако это пока не обсуждается
0
206

Возврат к списку