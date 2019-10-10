Турция выпустит беженцев в Европу, если операцию в Сирии назовут вторжением - Эрдоган

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган подверг в четверг Евросоюз критике за осуждение трансграничной операции Анкары "Источник мира" в Сирии. В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал Эн-ти-ви, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.

"Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое - мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам", - заявил он.



С аналогичной угрозой Эрдоган выступил 5 сентября, призвав ЕС поддержать намерения Анкары по созданию зоны безопасности в Сирии.

