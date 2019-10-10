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Путин назначил новых глав трех управлений президента РФ

15:12 10.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении новых глав трех управлений президента - управления информационного и документационного обеспечения, управления по вопросам госслужбы и кадров и управления по обеспечению конституционных прав граждан. Об этом в четверг сообщается на сайте Кремля.

Так, Антон Федоров назначен начальником управления информационного и документационного обеспечения президента РФ. До этого назначения Федоров занимал должность главы управления по вопросам госслужбы и кадров.

Пост начальника управления президента по вопросам госслужбы и кадров занял Максим Травников, который с июля 2018 года руководил управлением президента по обеспечению конституционных прав граждан. Управление президента по обеспечению конституционных прав граждан возглавила Татьяна Локаткина, которая была заместителем начальника этого подразделения.

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