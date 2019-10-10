0
0
0
НОВОСТИ

К операции в Сирии Турцию подтолкнули действия США, уверен Лавров

15:32 10.10.2019 Источник: Эхо Москвы

К операции в Сирии Турцию подтолкнули действия США. В этом уверен глава российского МИДа Сергей Лавров. В связи с этим, в Москве понимают озабоченность Анкары безопасностью своих границ. Накануне турецкие военные начали операцию против курдов на севере Сирии. Это вызвало недовольство западных стран. Дональд Трамп заявил о готовности уничтожить экономику Турции.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 10.10.2019
Путин назначил новых глав трех управлений президента РФ
0
96
15:00 10.10.2019
Турция выпустит беженцев в Европу, если операцию в Сирии назовут вторжением - Эрдоган
0
118
14:32 10.10.2019
Жириновский подверг критике массовое строительство храмов - СМИ
0
211
14:05 10.10.2019
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы
0
205
14:00 10.10.2019
В НАТО следят за военным сближением России и Китая - советник альянса
0
188
13:32 10.10.2019
Европарламент требует принять эффективные меры против российской пропаганды
0
225
13:20 10.10.2019
В Сингапуре полностью запретят рекламу сладких напитков
0
205
13:05 10.10.2019
Освобожденная Ираном российская журналистка Юлия Юзик утверждает, что поводом ее задержания стала фамилия
0
248
13:00 10.10.2019
Девять человек пострадали при взрыве на территории аэропорта близ австрийского Линца
0
228
12:32 10.10.2019
Доля граждан старше 65 лет увеличится к 2050 году почти до 25% населения РФ - Дроздов
0
249

Возврат к списку