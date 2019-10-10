Россия полностью выполняет требования WADA - Путин

16:00 Источник: Эхо Москвы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и заинтересована в участии спортсменов в международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

«Активно сотрудничаем с WADA, — заявил он на форуме «Россия — спортивная держава». Эхо Москвы

