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НОВОСТИ

Россия полностью выполняет требования WADA - Путин

16:00 10.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и  заинтересована в участии спортсменов в международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

«Активно сотрудничаем с WADA, — заявил он на форуме «Россия — спортивная держава».  Эхо Москвы

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