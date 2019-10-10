ЦБ РФ предложил ужесточить наказание за киберпреступления

16:12 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Банк России предложил ужесточить наказание за киберпреступления. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она отметила рост угрозы кибербезопасности и назвала его оборотной стороной развития финансовых технологий.



Ранее с аналогичным заявлением выступил глава правления Сбербанка Герман Греф. Он обратил внимание на то, что наказания за фишинг, скимминг и DDos-атаки в России серьёзно отличаются от мер, принятых в других странах.



Греф также прокомментировал последнюю утечку данных пяти тысяч клиентов Сбербанка. Он признал, что несмотря на сильную защиту данных снаружи, банку не удалось защититься от злонамеренных сотрудников изнутри. Говорит Москва

