Зеленский заявил, что Украина не будет обслуживать политику США

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Зеленский заявил, что не будет обслуживать политику США. При этом Киев ничего не хочет терять в отношениях с Вашингтоном, заявил украинский президент на пресс-конференции.

По словам украинского лидера, он намерен укреплять двусторонние отношения без вмешательства в избирательный процесс в любой стране.



«Украина — не обслуживающий персонал для политики США. Мы независимая страна. Я думаю, что наша независимость только укрепит наши отношения. Мы не выбираем ту или иную сторону в этом вопросе. Мы не имеем на это никакого законодательного права», — сказал Зеленский. Говорит Москва

