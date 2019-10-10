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Зеленский заявил, что Украина не будет обслуживать политику США

16:32 10.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Зеленский заявил, что не будет обслуживать политику США. При этом Киев ничего не хочет терять в отношениях с Вашингтоном, заявил украинский президент на пресс-конференции.

По словам украинского лидера, он намерен укреплять двусторонние отношения без вмешательства в избирательный процесс в любой стране.

«Украина — не обслуживающий персонал для политики США. Мы независимая страна. Я думаю, что наша независимость только укрепит наши отношения. Мы не выбираем ту или иную сторону в этом вопросе. Мы не имеем на это никакого законодательного права», — сказал Зеленский.  Говорит Москва

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