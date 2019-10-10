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В Крыму задержан подозреваемый в подготовке взрыва

17:12 10.10.2019 Источник: Интерфакс

ФСБ России сообщила о задержании в Крыму россиянина, являющегося членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики.

"ФСБ в городе Саки задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики Крым", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

В ведомстве отметили, что в принадлежащем задержанному гараже "обнаружены готовое к применение самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.

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