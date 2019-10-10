В Крыму задержан подозреваемый в подготовке взрыва
17:12 10.10.2019 Источник: Интерфакс
ФСБ России сообщила о задержании в Крыму россиянина, являющегося членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики.
"ФСБ в городе Саки задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики Крым", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.
В ведомстве отметили, что в принадлежащем задержанному гараже "обнаружены готовое к применение самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.
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