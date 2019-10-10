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Комиссия Минздрава не увидела оснований для увольнения директора НИИ имени Блохина

17:32 10.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Комиссия Минздрава не увидела оснований для увольнения Светланы Варфоломеевой с поста директора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина. Там отметили, что только пять из 52 медработников при общении с комиссией заявили о неблагоприятной обстановке на работе из-за нового директора. Доказательств обоснованности своих претензий они не предъявили. При этом комиссия нашла «очень серьезные нарушения» у самих медработников. До середины 2019 года они лечили детей по протоколам, чья неэффективность доказана.  Эхо Москвы

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