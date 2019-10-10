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НОВОСТИ

Военного обязали выплатить Минобороны более 25 млн руб. за поломку артиллерийской установки

18:00 10.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Гарнизонный суд в Нальчике обязал военного выплатить Минобороны более 25 млн руб. за поломку артиллерийской установки.

По версии следствия, в марте этого года военнослужащий артиллерийской бригады Никита Проскурин плохо закрепил самоходную артиллерийскую установку «Пион», которую перевозили на тягаче, и при выезде из Магаса в Ингушетии она опрокинулась на проезжую часть. Суд признал его виновным в повреждении военного имущества по неосторожности и назначил штраф в 10 тысяч рублей. Как пишет «Коммерсант», при определении меры наказания было учтено, что Проскурин — ветеран боевых действий и у него есть иждивенцы. Одновременно суд постановил, что военный должен возместить Минобороны балансовую стоимость самоходной установки.  Эхо Москвы

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