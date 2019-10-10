Новикомбанк поднялся на три позиции в ТОП-100 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы

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Опорный банк госкорпорации «Ростех» - Новикомбанк - в рэнкинге ста крупнейших кредитных организаций Центральной и Восточной Европы занял 72 место, поднявшись на три пункта. Рейтинг был подготовлен агентством РИА Рейтинг для АЭИ ПРАЙМ, в ходе его составления анализировались финансовые показатели банков 14 стран: Чехии, Польши, Болгарии, Венгрии, России, Республики Беларусь, Румынии, Словакии, Латвии, Литвы, Республики Молдовы, Украины, Эстонии и Казахстана.

«Эффективность выбранной банком бизнес-модели получила очередное подтверждение, - говорит председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. -Усилению позиций Новикомбанка в международном рейтинге способствовала и поддержка акционера, и четкое выстраивание всех бизнес-процессов. Кроме того, банк стабильно поддерживает ведущие предприятия высокотехнологичных отраслей, участвует в реализации большого числа национальных проектов и постоянно расширяет линейку финансовых инструментов для решения самых разноплановых задач. В результате мы существенно укрепили свои рыночные позиции и приблизились к достижению главной цели, утвержденной Стратегией Новикомбанка – стать эффективной финансовой структурой с низким уровнем расходов и качественными активами».

Всего в рейтинг вошли 28 российских банков, 16 банков из Польши, 11 банков из Чехии и 10 из Венгрии, а также кредитные учреждения других стран. Аналитики использовали данные из публичной финансовой отчетности банков, статистические бюллетени и другие публикации коммерческих и центральных банков. Финансовые организации ранжировались по объему чистых активов. Согласно расчетам, произведенным по методике РИА Рейтинг, этот показатель Новикомбанка на 1 января нынешнего года составил 5,86 млрд долларов.

Согласно опубликованной отчетности по МСФО за 2018 год, чистый процентный доход Новикомбанка вырос на 44% составив 11,6 млрд рублей, при этом активы компании увеличились на 14%. Объем кредитного портфеля по итогам 2018 года вырос на 54% и составил 248,5 млрд рублей.