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Порошенко ответит за все, что сделал - Зеленский

19:25 10.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Украины Петр Порошенко будет отвечать за все, что он сделал. Об этом заявил в четверг глава украинского государства Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

"То, что он [Порошенко] сделал, я не хочу даже на это влиять. В этом будут разбираться правоохранительные органы", - сказал Зеленский.

По его словам, "Порошенко продолжает вести себя как президент". "Это большая психологическая травма", - добавил Зеленский. Он сообщил также, что экс-президент неоднократно хотел встреться с ним. "Я ему сказал, что действительно хочу услышать от него о готовности быть в диалоге. Но слышу только одно - что он обвиняет меня", - сказал Зеленский.

Ранее в четверг президент упрекнул Порошенко в том, что он подталкивает людей к проведению "майдана" против разведения сил и средств в Донбассе.

В настоящее время на Украине Порошенко проходит как свидетель более чем по 10 уголовным делам.

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