Порошенко ответит за все, что сделал - Зеленский
19:25 10.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Украины Петр Порошенко будет отвечать за все, что он сделал. Об этом заявил в четверг глава украинского государства Владимир Зеленский на встрече с журналистами.
"То, что он [Порошенко] сделал, я не хочу даже на это влиять. В этом будут разбираться правоохранительные органы", - сказал Зеленский.
По его словам, "Порошенко продолжает вести себя как президент". "Это большая психологическая травма", - добавил Зеленский. Он сообщил также, что экс-президент неоднократно хотел встреться с ним. "Я ему сказал, что действительно хочу услышать от него о готовности быть в диалоге. Но слышу только одно - что он обвиняет меня", - сказал Зеленский.
Ранее в четверг президент упрекнул Порошенко в том, что он подталкивает людей к проведению "майдана" против разведения сил и средств в Донбассе.
В настоящее время на Украине Порошенко проходит как свидетель более чем по 10 уголовным делам.
НОВОСТИ
- 20:00 10.10.2019
- Александр Габышев объявил о возобновлении похода в Москву
- 18:40 10.10.2019
- Путину преподнесли бриллиантовую боксерскую перчатку
- 18:00 10.10.2019
- Военного обязали выплатить Минобороны более 25 млн руб. за поломку артиллерийской установки
- 17:51 10.10.2019
- Новикомбанк поднялся на три позиции в ТОП-100 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы
- 17:32 10.10.2019
- Комиссия Минздрава не увидела оснований для увольнения директора НИИ имени Блохина
- 17:12 10.10.2019
- В Крыму задержан подозреваемый в подготовке взрыва
- 17:00 10.10.2019
- Около 100 млрд рублей предполагается выделить 10 отстающим регионам РФ
- 16:32 10.10.2019
- Зеленский заявил, что Украина не будет обслуживать политику США
- 16:12 10.10.2019
- ЦБ РФ предложил ужесточить наказание за киберпреступления
- 16:00 10.10.2019
- Россия полностью выполняет требования WADA - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать