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В Сирии 6 человек погибли, 70 ранены в результате обстрела со стороны турецких войск - СМИ

20:40 10.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Шесть человек погибли и 70 ранены при обстреле в Сирии турецкими военными. Они вели огонь по городам Акчакале, Нусайбин и Джейланпынар, сообщает телеканал NTV.

Президент Турции Реджеп Эрдоган накануне сообщил о начале турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии. По его словам, цель — борьба против курдских боевиков и террористов в приграничных районах на северо-востоке Сирии. В операции задействованы вооружённые силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия.  Говорит Москва

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