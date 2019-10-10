Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель
21:20 10.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Мигель Диас-Канель стал президентом Кубы. Его избрал на этот пост парламент страны в ходе внеочередного заседания в Гаване.
Процедуру транслировали местные телеканалы. Помимо Диаса-Канеля на пост претендовали 17 человек. Эту должность ввели в феврале после конституционного референдума.
Конституция вводит пост президента и премьер-министра, ограничивает пребывание на посту главы государства двумя сроками по пять лет. Говорит Москва
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