США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52H
22:00 10.10.2019 Источник: Интерфакс
Соединенные Штаты в четверг перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании группу стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, сообщило Командование ВВС США в Европе.
По данным источников "Интерфакса", на британской авиабазе приземлились три стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, с бортовыми номерами 60-0061, 61-0006 и 60-0025.
Самолеты B-52H Stratofortress из состава 2-го бомбардировочного крыла совершили трансатлантический перелет в Британию с авиабазы Барксдейл, которая расположена в американском штате Луизиана.
"В рамках переброски Командованием глобального удара отрабатывается способность бомбардировщиков осуществлять операции с района передового базирования в интересах выполнения задач Командования ВВС в Европе и Европейского командования США", - говорится в сообщении американских военных.
При этом указывается, что детали предстоящих полетов американских бомбардировщиков в Европе разглашаться не будут в целях обеспечения скрытности операций.
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