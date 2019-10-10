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США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52H

22:00 10.10.2019 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты в четверг перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании группу стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, сообщило Командование ВВС США в Европе.

По данным источников "Интерфакса", на британской авиабазе приземлились три стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, с бортовыми номерами 60-0061, 61-0006 и 60-0025.

Самолеты B-52H Stratofortress из состава 2-го бомбардировочного крыла совершили трансатлантический перелет в Британию с авиабазы Барксдейл, которая расположена в американском штате Луизиана.

"В рамках переброски Командованием глобального удара отрабатывается способность бомбардировщиков осуществлять операции с района передового базирования в интересах выполнения задач Командования ВВС в Европе и Европейского командования США", - говорится в сообщении американских военных.

При этом указывается, что детали предстоящих полетов американских бомбардировщиков в Европе разглашаться не будут в целях обеспечения скрытности операций. 

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