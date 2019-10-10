Самолет вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом
22:40 10.10.2019 Источник: Интерфакс
Летевший из Москвы в Бургас (Болгария) самолет в четверг совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за пассажира, который во время полёта вспомнил, что забыл сдать травматический пистолет, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.
"Перед полетом пассажир забыл сдать травматический пистолет, и уже на борту он сообщил об этом бортпроводнице. Она доложила капитану, который принял решение сесть в Ростове до выяснения обстоятельств", - сказал собеседник агентства.
По его данным, пассажир был доставлен в дежурную часть, а пистолет изъят на хранение, все документы на травматическое оружие у мужчины были в наличии. После этого самолет вылетел в пункт назначения.
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