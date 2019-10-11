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НОВОСТИ

Водителей будут проверять на хронический алкоголизм

09:00 11.10.2019 Источник: Коммерсант.ru

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер. Соответствующий приказ, как выяснил “Ъ”, принят Минздравом и находится на регистрации в Минюсте. Помимо этого, кандидатам в водители предложат сдать мочу на анализ «употребления психоактивных веществ»: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата.

Нововведения приведут к удорожанию медсправок, говорят эксперты, а также к активизации фирм, торгующих левыми справками. Наркологи не исключают, что гражданам после такой проверки на медкомиссии могут не только не дать права, но и отправить на 15 суток за употребление запрещенных веществ.

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