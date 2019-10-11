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В Саратове толпа пыталась линчевать подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

09:05 11.10.2019 Источник: Эхо Москвы

В Саратове толпа пыталась отбить у полицейских подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. В итоге людей разогнали с помощью спецсредств. 

Стихийный митинг начался около часа ночи на месте, где нашли тело погибшего ребенка. В это время сотрудники правоохранительных органов проводили там с подозреваемым следственный эксперимент. Толпа перекрыла улицу и не давала уехать полицейскому микроавтобусу. Люди требовали отдать им мужчину на самосуд. В социальных сетях есть множество роликов, где видно, что собравшиеся вели себя агрессивно, и полицейским пришлось защищать задержанного щитами. Чтобы разогнать толпу и привезти предполагаемого убийцу в отделение, они применили слезоточивый газ. 

Телеграмм-канал Baza пишет, что по факту убийства задержали тридцатишестилетнего Михаила Туватина и он уже сознался в преступлении. По словам мужчины, он задушил девятилетнюю девочку со злости, потому что она якобы грубо ему ответила. Также по данным канала ранее Туватина уже судили по статье «насильственные действия сексуального характера».

Школьница пропала в среду утром. Она ушла в школу и не вернулась. Её тело нашли вчера вечером.  Эхо Москвы

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