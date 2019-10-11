В Саратове толпа пыталась линчевать подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

09:05 Источник: Эхо Москвы

В Саратове толпа пыталась отбить у полицейских подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. В итоге людей разогнали с помощью спецсредств.

Стихийный митинг начался около часа ночи на месте, где нашли тело погибшего ребенка. В это время сотрудники правоохранительных органов проводили там с подозреваемым следственный эксперимент. Толпа перекрыла улицу и не давала уехать полицейскому микроавтобусу. Люди требовали отдать им мужчину на самосуд. В социальных сетях есть множество роликов, где видно, что собравшиеся вели себя агрессивно, и полицейским пришлось защищать задержанного щитами. Чтобы разогнать толпу и привезти предполагаемого убийцу в отделение, они применили слезоточивый газ.

Телеграмм-канал Baza пишет, что по факту убийства задержали тридцатишестилетнего Михаила Туватина и он уже сознался в преступлении. По словам мужчины, он задушил девятилетнюю девочку со злости, потому что она якобы грубо ему ответила. Также по данным канала ранее Туватина уже судили по статье «насильственные действия сексуального характера».

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