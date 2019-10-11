В Турции ответили Трампу по поводу военной операции в Сирии
09:20 11.10.2019 Источник: РБК
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести жесткие экономические санкции против Турции из-за ее операции в Сирии. Об этом Чавушоглу заявил в эфире телеканала CNN Turk.
Он отметил, что текущая операция является вопросом национальной безопасности для Турции. «Независимо от того, кто угрожает экономическими санкциями, это вопрос выживания для нас. [...] Мы также видели, что даже наши союзники склоняются встать на сторону террористической организации. Они не выбирают сторону своего союзника, Турцию. Таким образом, если случится что-то серьезное с Турцией завтра, они не будут стоять на нашей стороне», — сказал Чавушоглу.
Министр также заметил, что Турция имеет полное право на проведение операции на основании соглашения, подписанного Анкарой и Дамаском в 1998 году в турецком городе Адана. Согласно ему, Турция имеет право делать то, что необходимо для борьбы с террористами в случае, если сирийские власти не могут сделать этого сами, пояснил он. РБК
НОВОСТИ
- 10:05 11.10.2019
- В Китае разработали боевую летающую тарелку
- 10:00 11.10.2019
- Зеленский сообщил, что он был инициатором телефонных разговоров с Путиным
- 09:32 11.10.2019
- Норвегия отказалась от американской ПРО чтобы не обострять отношения с РФ - СМИ
- 09:05 11.10.2019
- В Саратове толпа пыталась линчевать подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
- 09:00 11.10.2019
- Водителей будут проверять на хронический алкоголизм
- 22:40 10.10.2019
- Самолет вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом
- 22:00 10.10.2019
- США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52H
- 21:20 10.10.2019
- Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель
- 20:40 10.10.2019
- В Сирии 6 человек погибли, 70 ранены в результате обстрела со стороны турецких войск - СМИ
- 20:00 10.10.2019
- Александр Габышев объявил о возобновлении похода в Москву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать