В Турции ответили Трампу по поводу военной операции в Сирии

09:20 Источник: РБК

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести жесткие экономические санкции против Турции из-за ее операции в Сирии. Об этом Чавушоглу заявил в эфире телеканала CNN Turk.

Он отметил, что текущая операция является вопросом национальной безопасности для Турции. «Независимо от того, кто угрожает экономическими санкциями, это вопрос выживания для нас. [...] Мы также видели, что даже наши союзники склоняются встать на сторону террористической организации. Они не выбирают сторону своего союзника, Турцию. Таким образом, если случится что-то серьезное с Турцией завтра, они не будут стоять на нашей стороне», — сказал Чавушоглу.



Министр также заметил, что Турция имеет полное право на проведение операции на основании соглашения, подписанного Анкарой и Дамаском в 1998 году в турецком городе Адана. Согласно ему, Турция имеет право делать то, что необходимо для борьбы с террористами в случае, если сирийские власти не могут сделать этого сами, пояснил он. РБК