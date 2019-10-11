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НОВОСТИ

Норвегия отказалась от американской ПРО чтобы не обострять отношения с РФ - СМИ

09:32 11.10.2019 Источник: Утро.ru

Власти Норвегии посчитали нецелесообразным создавать у себя  "ракетный щит" в рамках системы ПРО Североатлантического альянса, поскольку такой шаг может привести к обострению отношений с Россией. Об этом сообщает TV 2 Norge.

"В результате более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не станет приобретать датчики верхнего уровня и ракеты-перехватчики, которые могли бы стать частью системы BMD НАТО", – говорится в государственном бюджете Норвегии.  Утро.ru

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