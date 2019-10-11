Норвегия отказалась от американской ПРО чтобы не обострять отношения с РФ - СМИ

09:32 Источник: Утро.ru

Власти Норвегии посчитали нецелесообразным создавать у себя "ракетный щит" в рамках системы ПРО Североатлантического альянса, поскольку такой шаг может привести к обострению отношений с Россией. Об этом сообщает TV 2 Norge.

"В результате более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не станет приобретать датчики верхнего уровня и ракеты-перехватчики, которые могли бы стать частью системы BMD НАТО", – говорится в государственном бюджете Норвегии. Утро.ru

